El reto de David Guapo será no reírse en ningún momento

ENSAYOS GALA 5 | DAVID GUAPO

David Guapo tendrá que interpretar a 'Los Ronaldos' en la quinta gala de 'Tu cara me suena'. Miryam Benedited le ha dado algunos consejos para conseguir dejadez facial pero no será fácil porque le ha dicho a David que "tus ojos te ríen". No te pierdas su actuación el viernes a partir de las 22:00 horas en Antena 3.