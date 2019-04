Blas Cantó, dispuesto a seguir triunfando en 'Tu cara me suena' como Melendi

ENSAYOS GALA 17 | BLAS CANTÓ

Blas Cantó es el primer finalista del programa, tras su imitación como Anastacia vuelve a la segunda semifinal para darlo todo y seguir sorprendiendo a su público con un número de exhibición . Esta vez como finalista, decide acompañar a sus compañeros en la gala con una imitación que no olvidaremos jamás: se pondrá en la piel de Melendi. ¿Cómo le sentará el outfit del cantante? No te lo puedes perder, el viernes a partir de las 22:00 horas en 'Tu cara me suena'.