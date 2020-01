Actuaciones espectaculares y mucha diversión esta noche en la segunda gala de 'Tu cara me suena 8'

La octava edición de ‘Tu cara me suena’ aterrizó el pasado viernes en Antena 3 por todo lo alto. El programa regresó con el segundo mejor estreno de su historia, superando los 3,1 millones de espectadores y alcanzando un 22,6% de cuota de pantalla. Este viernes, el talent show de Antena 3 regresa a las 22:00 horas con una segunda gala en la que los concursantes de la octava edición confirmarán el alto nivel de actuaciones que hay este año en el programa.

Las imitaciones de la segunda gala

Los concursantes de ‘Tu cara me suena’ tienen muchos retos por delante de cara a las próximas semanas. En esta segunda gala, los participantes del programa demostrarán el alto nivel que hay en esta octava edición.

En esta gala, Mario Vaquerizo será Paul Stanley (Kiss), Belinda Washington será Isa P, El Monaguillo se mete en la piel de Kiko Veneno, Rocío Madrid interpretará a Rocío Dúrcal, Cristina Ramos imitará a Jennifer Lopez, María Isabel actuará como Romeo Santos, Nerea Rodríguez imitará a Ariana Grande, Jorge González se caracterizará como Miguel Poveda y Gemeliers harán de Bustamante y Álex Casademunt.

Además, la gala también tendrá en esta gala a un artista invitado. La actriz Mariola Fuentes se meterá en la piel de Tina Turner para interpretar el tema ‘What's Love Got to Do with It’ delante del jurado del programa.

La gran novedad de la edición

Como principal novedad en la octava edición, los concursantes de ‘Tu cara me suena’ están juntos desde el principio. Manel Fuentes ya no entrevista a los participantes uno a uno, como en las temporadas anteriores, sino que todos ellos comparten sofá antes de montarse al clonador.

De esta forma, los espectadores pueden disfrutar de las bromas y los testimonios de todos ellos desde el principio. Además, los propios compañeros pueden opinar sobre las actuaciones que veremos a continuación antes de verlas.

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM

Por primera vez en la historia de ‘Tu cara me suena’, los suscriptores de ATRESplayer PREMIUM pueden ver la gala una semana antes. Los clientes de la plataforma de pago de Atresmedia tendrán a su disposición, en exclusiva y sin publicidad, las galas del talent show para disfrutarla una semana de su emisión en Antena 3.