Miriam Rodríguez destapa el apuro que pasó antes de imitar a Jennifer López: “Se rompió la bota entera”

Miriam Rodríguez nos ha dejado boquiabiertos a lo largo de toda su imitación de Jennifer López. Tanto la gran caracterización como la energía que ha transmitido, la puesta en escena, el cuerpo de baile... ¡Ha sido una actuación perfecta!

La concursante ha acabado extasiada, apenas podía respirar y pedía un vaso de agua. No es para menos, Miriam no ha parado en toda la imitación, una actuación que sin duda merecía el pleno de 12 pero que, al tener ya su plaza en la Gran Final, no fue puntuada por el jurado.

Miriam ha superado con creces este reto personal que se había propuesto y ha agradecido al increíble ballet que le ha acompañado sobre el escenario, así como al equipo de vestuario y caracterización, a sus profesores de baile... Pero la concursante se ha detenido a comentar un incidente que le ocurrió justo antes de la imitación.

“Antes de salir y se ha roto la bota entera”, ha revelado Miriam, añadiendo que el equipo de vestuario estaba sufriendo por el poco tiempo que tenían, pero que aun así le cosieron la bota justo antes de salir, pidiendo un gran aplauso para ellos también porque el mérito de esta actuación ha sido de todos, incluido de ellos. ¡Menudo trabajo en equipo!