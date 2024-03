Miguel Lago pondrá las risas y el glamour en Tu cara me suena 11

Ya estamos palpitando la undécima edición de Tu cara me suena, con un elenco de concursantes que serán una auténtica delicia. Miguel Lago, uno de los cómicos más conocidos del panorama televisivo nacional, garantizará las risas en el programa de Manel Fuentes.

No es la primera vez que veremos a Miguel Lago sobre el escenario de Tu cara me suena. El cómico y colaborador de Y ahora Sonsoles nos deleitó con una memorable imitación en el Especial Reyes con Nerea Rodríguez, un dúo de Dolly Parton y Kenny Rogers que nos enamoró por completo.

Ahora, podremos disfrutar cada semana de Miguel Lago en Tu cara me suena 11, derrochando elegancia y glamour con cada gala. No te pierdas, muy pronto, el estreno de la nueva edición de Tu cara me suena en Antena 3.