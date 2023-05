Merche tira de humor con su cambio radical a Mocedades: “¿Os habéis propuesto que no ligue más en mi vida?”

El equipo de caracterización realiza un trabajo espectacular para lograr que los concursantes de 'Tu cara me suena' sean una copia perfecta a los artistas que deben imitar.

Y cuando acaban las actuaciones de la noche, podemos ver un poco de ese auténtico trabajazo que no se ve en televisión. Desde dentro podemos ver todas las labores de estos profesionales, que transforman a todos los concursantes y a los invitados de cada gala en, prácticamente, otra persona.

Pero pasar, por ejemplo, de Merche a Mocedades puede ser toda una experiencia. La artista, antes de que le pongan la peluca, tira de humor ante su inminente cambio físico: "¿Os habéis propuesto que yo no vuelva a ligar más en mi vida?", pregunta la concursante, horas antes de partir el escenario con su imitación.

En este making of de la Gala 6 de 'Tu cara me suena' podemos ver también cómo los concursantes y los miembros del jurado se entretienen antes y durante la gala. Incluso podemos ver a Anne Igartiburu intentando todo para que el jurado le de buena nota. ¿Qué le habrá dicho a Chenoa para lograr sus votos más altos? ¡No te pierdas el making of de la gala en el vídeo!