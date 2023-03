Manel Fuentes revela los secretos de 10 temporadas de 'Tu cara me suena': "Silvia Abril tomó un año de clases de canto"

Sólo hay una persona que no se haya perdido ni un sólo programa de 'Tu cara me suena' en toda su historia: es Manel Fuentes, el alma de cada gala desde que el estreno allá por el 28 de septiembre de 2011. Es el presentador pero también es mucho más: el hilo conductor del humor y del entretenimiento, la primera persona que abrazan los concursantes tras su actuación y el que consigue poner en orden al jurado. ¡Si hasta él mismo se ha atrevido a imitar!

"Yo ya llevaba tiempo haciendo un tributo a Bruce Springsteen, con lo cual alguien más o menos conocido imitando a cantantes muy conocidos es algo que yo ya hacía en mi vida"

Manel recuerda los inicios de 'Tu cara me suena' como "maravillosos" y revela por qué estaba convencido ya entonces de que iba a funcionar: "Yo ya llevaba tiempo haciendo un tributo a Bruce Springsteen, con lo cual alguien más o menos conocido imitando a cantantes muy conocidos es algo que yo ya hacía en mi vida". Eso sí, revela que no todos confiaban tanto como él en aquella primera temporada: "Santiago Segura no se quería afeitar la barba", cuenta, porque el director de cine creía que el formato no iba a durar.

El presentador apunta de las claves relacionadas con el casting: "Con los años, lo que se ha conseguido es que los que eran graciosos sin más hayan entendido que tienen que venir aquí a cantar". Pone como ejemplo a Silvia Abril: "Tomó un año de clases de canto". De la misma forma, el que por profesión es músico ha entendido que el juego no se limita a cantar bien, recordando cómo en los inicios "Francisco entraba en discusión con Mónica Naranjo".

"Creo que, en cada edición, todos los concursantes han tenido su noche", asegura Manel, que celebra que muchos regresen como invitados. Eso sí, aunque el presentador no se moja destacando en concreto una actuación de 12, recuerda un 4 mítico: "Los peores claramente fueron Los Chunguitos, hicieron una versión de 'La Puerta de Alcalá' que ese día, por la letra que cantaron, no pudo cobrar los derechos de autor ni Víctor Manuel", bromea.

'Tu cara me suena' llega a su décima temporada y Manel tiene claro el secreto del éxito, que está en el equipo: "Todo el mundo intenta mejorar". Ciertamente, las actuaciones han ido superándose en espectacularidad edición tras edición y es mérito de escenografía, luces, sonido, bailarines... "Todo esto hace que sea un programa muy vivo y que, sobre todo, siga sorprendiendo", afirma.