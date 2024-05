Making of: los concursantes desvelan todas sus sensaciones tras la Gala 6 de Tu cara me suena 11, ¡con petición especial de Raoul Vázquez!

Hay mucho trabajo detrás de un programa como Tu cara me suena. La magia que vemos todos en televisión tiene un trabajo detrás, como la impactante caracterización de Eduardo Navarrete, ya que el diseñador ha sorprendido con uno de los cambios más radicales de la temporada.

El trabajo también pasa por los concursantes, que tienen que preparar a conciencia el artista a imitar a lo largo de la semana, y logrando que cada gala sea única. Después de sus actuaciones, nos han transmitido sus sensaciones tras un trabajo bien hecho, perfecto más bien.

También hemos podido hablar con Àngel Llàcer tras su ausencia en la gala anterior, y el motivo de su particular atuendo con el que ha vuelto a Tu cara me suena. Por su parte, Supremme de Luxe ha comentado que su imitación de Ava Max ha sido una de las que más ha disfrutado a lo largo de la edición, mientras que Raquel Sánchez Silva ha disfrutado sobre el escenario junto a Marta Botía.

Por su parte, Raoul Vázquez, quien acabaría ganando la Gala 6, ha tenido una petición muy especial, una idea que espera que no se la roben, y que sin duda sería un paso enorme en su carrera. ¿Se le dará la oportunidad? No te pierdas todos los detalles de este making of de la gala de Tu cara me suena 11.