Lolita desvela por quién llegó a ‘Tu cara me suena’: “Este muchacho me pone, me daba morbo”

Estamos acostumbrados a escuchar en cada gala de ‘Tu cara me suena’ las anécdotas de nuestra Lolita, con las que nos desvela detalles de artistas que jamás podríamos imaginarnos.

Después de que Merche nos pusiera los pelos de punta con su imitación de Selena, Lolita nos ha deleitado con una de sus anécdotas, pero esta vez, una propia... ¡de cómo llegó ella a ‘Tu cara me suena’!

Lolita ha confesado que se fijó en alguien del programa. “Este muchacho me gusta, me pone... me daba morbo”, desvela la artista, que además en aquella época estaba casada.

Tenía un ardiente deseo de conocer personalmente a esta persona así que, un día que estaba por Barcelona, llamó al programa para transmitir su interés por formar parte de 'Tu cara me suena'.

Lolita llegó a la mesa del jurado en la cuarta temporada de ‘Tu cara me suena’, cuando por fin pudo conocer a esta persona. ¡Se trataba de Àngel Llàcer! Con él al lado, pudo confirmar lo que sentía: él sí le ponía... pero ella a él no. ¡Revive este momentazo en el vídeo!