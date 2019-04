ACTUACIONES GALA 3 | LUCÍA JIMÉNEZ

En la primera actuación de la tercera gala de 'Tu cara me suena', Lucía Jiménez ha hecho bailar a todo el público al ritmo del éxito musical 'Chained to the rhythm' de la cantante estadounidense Katy Perry. La actriz se ha enfundado en un traje morado y una peluca rubia para clavar la actuación de la estadounidense entre casas con vida propia. ¡Bravo!