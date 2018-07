ACTUACIONES ESPECIAL EUROVISIÓN | FRAN DIELI

El cantante Fran Dieli ha vuelto a someterse a un cambio de sexo para meterse en la piel de Ruth Lorenzo. El concursante de ‘Tu cara me suena’ se ha mojado al ritmo de ‘Dancing in the rain’ en el ‘Especial Eurovisión’ del programa... ¡Y nada ha tenido que envidiarle a la actuación que la murciana hizo en Dinamarca en 2014!