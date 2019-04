ACTUACIONES GALA 1 | DIANA NAVARRO

Aunque David 'Jeta' no estuviese en la actuación, Diana Navarro seguiría siendo el foco de toda la atención. La cantante ha realizado un debut en el programa con una interpretación de Kelly Rowland en 'When love takes over' espectacular. Tanto ha sido el ritmo que ha puesto en el plató que el público se ha venido arriba con su chorro de voz. ¡Increíble!