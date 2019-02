Manu Sánchez se pone nostálgico en la gala final con ‘Me dijeron de pequeño’ de Manuel Carrasco

Con muchas ganas y un bonito mensaje ha subido Manu Sánchez al escenario de ‘Tu cara me suena’ para imitar a Manuel Carrasco, que le ha acompañado durante su actuación. El humorista no ha conseguido ganar ninguna gala de la séptima edición pero a pesar de ello ha mantenido siempre el mismo entusiasmo. ¡Y esta noche nos ha dejado buena cuenta de ello!

