Jordi Coll llena el plató de rock and roll con su espectacular imitación de Bon Jovi

Jordi Coll ha salido al escenario a darlo todo como Bon Jovi en la gala final de ‘Tu cara me suena’. El tema elegido ha sido ‘Keep your faith’, una canción con la que ha emocionado al público que ha sido testigo de una de las imitaciones más brillantes del actor. ¡Cómo lo has bordado en la gran final del programa Jordi!

Un emocionado Jordi Coll besa a su mujer Marta Tomasa tras una bonita dedicatoria en la final de 'Tu cara me suena'

Jordi Coll ha sido el quinto finalista de la séptima edición de 'Tu cara me suena' tras su impecable actuación como Bon Jovi. Muy emocionado, el actor ha dedicado el premio, entre otro, a su mujer y también actriz de 'El secreto de Puente Viejo', Marta Tomasa. ¡Los dos se han fundido en un mágico beso!