TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | FINAL

Jordi Coll ha salido al escenario a darlo todo como Bon Jovi en la gala final de ‘Tu cara me suena’. El tema elegido ha sido ‘Keep your faith’, una canción con la que ha emocionado al público que ha sido testigo de una de las imitaciones más brillantes del actor. ¡Cómo lo has bordado en la gran final del programa Jordi!