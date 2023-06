Estrellas, regresos y homenajes en una gala inolvidable… hasta para Susi Caramelo: “Va a ser bochornoso”

Josie está muy contento porque tiene en sus manos uno de los grandes numerazos: será Celine Dion con 'I´m alive'. Reconoce que no canta como ella: "Si no, estaría en Las Vegas". Por eso, va a intentar imitarla "espiritualmente". En el extremo contrario de la felicidad se encuentra Susi Carameloporque será Peppa Pig: "Me he arreglado de más porque lo que van a ver a continuación va a ser bochornoso". Lo fuerte es que ve en la cerdita rasgos de su personalidad "bastante parecidos".

"Muy guay" es el reto de Andrea Guasch como Halsey interpretando 'Graveyard': "A la hora de tirar la pintura, la primera vez que lo he hecho estaba hasta nerviosa". ¡Va a ser espectacular! Un homenaje será el de Merche como Selena con la canción 'Como la flor': se ha visto documentales, la película... y hasta nos revela cómo murió, asesinada por "la asistenta, que era la presidenta del club de fans". Para "heavy", el reto de Miriam Rodríguez: se convertirá en Nirvana tras ganar en la gala anterior como India Martínez.

Jadel, que será The Police con 'Roxanne', afirma que "es más complicado de lo que parece", en gran parte por la tesitura aguda de Sting. Mientras, Anne Igartiburu ya avisa de que estará "muy bien acompañada" por María Peláe: la imitará y cantarán juntas 'La niña'. El cocktail de la noche lo completan Alfred García, que será Antonio Vega interpretando 'Lucha de gigantes', y Agustín Jiménez con otro hit: imitará a Farruko con 'Pepas'.

El broche lo pondrá la actuación especial de Tanxugueiras, quienes imitarán a Las Supremas de Móstoles con 'Eres un enfermo'. ¡Dale al play para descubrir las declaraciones de los propios concursantes!