Antena 3 y Gestmusic preparan un nuevo concurso de prime time en el que los famosos tendrán que demostrar sus dotes artísticas "dando el cante". Un nuevo proyecto en el que las 'celebrities' tendrán que concursar haciendo gala de sus actuaciones en el escenario.

Un formato en el que el espectáculo y el humor están garantizados, desde una perspectiva seria, ya que los concursantes saben algo de música aunque no son cantantes profesionales.



No sólo tendrán que darlo todo a la hora de cantar, sino que también tendrán que imitar a los cantantes que interpretaron los temas. Las imitaciones se irán eligiendo al azar y no importará el sexo de los artistas con el de los imitados.



LOS CONCURSANTES

Serán un total de ocho famosos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Entre los que se encuentran: Santiago Segura, Angy (FoQ), Toñi Salazar, el cantante Franciso, Silvia Pantoja y Josema Yuste.

EL JURADO

La cantante Mónica Naranjo, la actriz Carolina Cerezuela, el imitador Carlos Latre y presentador Ángel Llácer,serán los encargados de valorar las interpretaciones de los ocho concursantes.

LA MECÁNICA

Estos ocho famosos serán evaluados y cada semana les tocará un tema diferente para interpretar y en el programa habrá un artista internacional invitado. El objetivo de Tu cara me suena tiene tintes solidarios. El dinero que obtenga el ganador será destinado a una organización solidaria.



Muy pronto en Antena 3