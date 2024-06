La doble alegría de Raoul Vázquez, primer finalista y como Tate McRae: “Un sueño cumplido”

Raoul Vázquez tiene un doble motivo para ser feliz tras la primera Semifinal de Tu cara me suena 11. Por un lado, se ha convertido en el primer finalista de la edición. Ha conseguido el billete tras llegar hasta este momento como líder de la clasificación, un puesto que ha atesorado casi desde la primera gala fruto de su regularidad, talento y versatilidad.

“Es un súperplacer pero realmente eso no significa nada”, afirma con prudencia sobre su pase directo a la Final. El cantante se queda con el reconocimiento que supone por parte del jurado y del público: “Por eso he llegado aquí”.

Lo que sí destaca Raoul es lo bien que se lo ha pasado con su imitación de Tate McRae cantando ‘Greedy’. “Un sueño cumplido”, asegura sobre una actuación que ha contado con una coreografía explosiva y una espectacular puesta en escena.

“Estoy disfrutando como no me había imaginado”, confiesa. Incluso va más allá: “No me esperaba que este programa fuese a ser así, es mucho mejor, esto es increíble”. ¡Dale al play y descubre su reacción como primer finalista!