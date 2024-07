David Bustamante, Julia Medina, Supremme de Luxe, Conchita y Raquel Sánchez Silva hacen campaña: ¿por qué se merecen ser finalistas?

La segunda Semifinal de Tu cara me suena 11 va a estar muy reñida. Cinco concursantes se juegan los cuatro billetes que quedan para ser finalistas junto con Raoul Vázquez. El jurado y el público del plató tendrán en sus manos la decisión. Por eso, antes de la gala, les hemos pedido a los candidatos que hagan campaña y defiendan por qué se merecen ese reconocimiento.

"Voy cogiendo confianza en la recta final, así que yo creo que me lo merezco".

David Bustamante defiende su versatilidad: "Creo que he hecho artistas muy alejados de mi voz, de mi estilo, y he hecho cosas muy diferentes". El cantante opina que "se ha visto una buena progresión". "Voy cogiendo confianza en la recta final, así que yo creo que me lo merezco".

"Creo que me lo he currado muchísimo"

Julia Medina también desea ser finalista: "Creo que me lo he currado muchísimo". Además, defiende: "He hecho de todo". "Lola Flores, Rosalía, Tini, Laura Pausini, Loreen...", repasa sobre la variedad de sus imitaciones.

"Ya sería como vivir el full experience de Tu cara me suena"

Supremme de Luxe asegura que ha estado saliendo de su zona de confort durante toda la edición. "A mí se me ocurren pocas cosas ya para hacer", comenta, repasando algunas de sus actuaciones: "He cantado rancheras, reguetón, canciones infantiles, me he hecho mitad hombre, mitad mujeres". Además, no esconde su ilusión: "Ya sería como vivir la experiencia completa, el full experience de Tu cara me suena".

"Siento que me ha aportado tantas cosas buenas que ya he ganado"

Conchita destaca su evolución: "Empecé con mucho miedo, con bastante timidez, porque la teole me ha deslumbrado un poco al principio, pero me he ido acoplando, he encontrado mi sitio, me lo he pasado superbién, he aprendido mucho". La cantante asegura que la experiencia ha sido "brutal": "Siento que me ha aportado tantas cosas buenas que ya he ganado". Además, cree que los espectadores han podido conocer cómo es en realidad.

"Ojalá el programa cambiara sus normas y dijera: '¡Todos a la final!'"

Raquel Sánchez Silva valora que todos los concursantes se merecerían estar en la final: "Ojalá el programa, de repente, cambiara sus normas y dijera: '¡Todos a la final! ¡Juguemos esto a lo grande!', por el esfuerzo que hemos hecho". La presentadora lanza esa idea a los directivos: "Cuando hay un elenco como éste, a lo mejor habría que pensarlo".

Efectivamente, los cinco, incluso quizá los nueve, son realmente campeones de Tu cara me suena 11. Cada uno es ganador por la experiencia que ha vivido. Sin embargo, sólo habrá un quinteto de finalistas. ¡Descubre sus alegatos en el vídeo!