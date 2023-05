Dani Muriel, más carismático que nunca como Harry Styles con su 'As it was'

La visita del conocido actor español, y nuestro invitado en la noche de hoy, Dani Muriel, ha cerrado de la mejor forma posible la Gala 7 de 'Tu cara me suena'. El vallisoletano ha interpretado de una manera magistral a Harry Styles. Dejando hasta anonadados a los jueces.

La canción que han elegido para acompañar este momentazo ha sido 'As it was', una de las canciones más escuchadas en todo 2022 a nivel mundial. Por lo que el reto era aún mayor. Sin embargo, el escenario no le ha quedado grande, sino que todo lo contrario.

En muchos momentos de la actuación, ¡parecía que Dani Muriel era el mismísimo Harry Styles! El actor ha calcado todos los movimientos posibles a la perfección y lo ha acompañado incluso de una voz que no ha desentonado en ningún momento.

Los jueces y concursantes de 'Tu cara me suena 10' no han podido parar de saltar y de bailar durante la canción. ¿Debe de estar Dani Muriel en la siguiente edición del programa? ¡No puedes perderte su actuación en esta gala!

Todo esto ha llegado después de una de las actuaciones más rompedoras que se recuerdan en el programa: Andrea Guasch, junto a su amigo Famous, interpretando a Ariana Grande y The Weeknd en 'Save your tiers'.

Ambos cantantes lo han dado todo y han logrado unas imitaciones a la altura de las más grandes. La concursante ha emulado a Ariana Grande en cada giro, en cada agudo, en cada matiz. Escuchar dos voces juntas así en directo ha sido un auténtico lujo.