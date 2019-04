El Sevilla se alza con la victoria imitando a Chavela Vargas en la novena gala

Adrián Rodríguez iniciaba la novena gala de 'Tu cara me suena' moviendo las caderas al ritmo de Chayanne. El concursante ha demostrado que este es un artista que domina, pues con apenas 10 años Adrián ya tuvo la suerte de ponerse en la piel del ídolo puertorriqueño. Seguídamente, Falete subía al escenario para imitar a Édith Piaf y su popular tema 'La vie en rose'. Su dominio del francés ha quedado al descubierto, al igual que su talento.

Silvia Abril ha protagonizado la actuación más nostalgica de la noche, interpretando a Karina. Con el objetivo de conseguir la máxima puntuación del jurado, la concursante ha terminado la actuación encerrada en su 'baúl de los recuerdos'. Una de las actuaciones más esperadas de la noche corría a cargo de Edu Soto que, enfundado en un elegante traje blanco, ha ofrecido una impecable imitación del gran Michael Jackson.

Vicky Larraz se enfrentaba esta noche a un gran reto, interpretar a Diana Ross, líder del grupo The Supremes. El jurado, una vez más, ha valorado muy positivamente la actuación de la concursante. Ana Morgade ha dejado al descubierto su lado más sexy para imitar a una antigua componente del jurado, Marta Sánchez.

Más rockero que nunca, Pablo Puyol ha puesto patas arriba el escenario de 'Tu cara me suena' para cantar canta "Livin' on a prayer" de Bon Jovi, desmostrando de nuevo su versatilidad. Y como colofón final, Ruth Lorenzo se ha puesto en la piel de Amy Winehouse, dejando sin palabras al jurado gracias a su interpretación del tema ''Back to Black''.