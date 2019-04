Edu Soto se convierte en ganador de la segunda gala de 'Tu cara me suena'

EL CÓMICO SE ALZA CON LA VICTORIA POR SU IMITACIÓN DE CAMILO SESTO

Las votaciones del jurado sumadas a los puntos otrogados por el público han convertido a Edu Soto en el ganador de la segunda gala de ‘Tu cara me suena’ por su interpretación de ‘Algo de mí’, de Camilo Sesto. Edu Soto se sitúa así segundo en la clasificación general. El ganador ha destinado los 3.000 euros del premio a una fundación que ayuda a refugiados en más de 27 países en todo el mundo.