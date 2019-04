TU CARA ME SUENA – GALA 3 – TEMPORADA 4 I MEJORES MOMENTOS

Aprovechando la gran actuación de Ana Morgade imitando a Taylor Swift, el miembro del jurado de 'Tu cara me suena', Àngel Llàcer ha decidido hacer su propio 'shake it off' pegándose una serie de objetos en su cuerpo y bailando. Revive el momentazo de la tercera gala.