El próximo viernes, conoceremos los últimos cuatro finalistas en la segunda semifinal de Tu cara me suena 11

Tras una primera semifinal llena de emociones y bonitos homenajes, Raoul Vázquez se convertía en el primer finalista de Tu cara me suena 11. El concursante ha destapado su faceta más camaleónica para encarar cualquier reto que le pusiera el pulsador, superando con muy buena nota cada gala de la edición.

Ahora llega la segunda semifinal, en la que el resto de concursantes apuran sus últimas opciones de acompañar a Raoul en la gran final de Tu cara me suena 11.

El próximo viernes, conoceremos los últimos cuatro finalistas de la edición, “una de las mejores ediciones que ha tenido Tu cara me suena”, según apunta Manel Fuentes. ¿Quiénes serán? No te lo pierdas el próximo viernes, a las 22.00 horas, en la segunda semifinal de Tu cara me suena 11.