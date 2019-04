TU CARA ME SUENA - GALA 2

Si en la primera gala le vimos sin bigote, esta semana le hemos visto sin pelo. Santi Rodriguez ha imitado en la segunda gala de Tu cara me suena a Pitbull. Santi ha revolucionado el plató del programa y nos ha hecho bailar a todos con uno de los grandes éxitos del cantante, "I know you want me".