Ruth Lorenzo seduce a los hombres del jurado imitando a Jessica Rabbit

TU CARA ME SUENA – GALA 10 – TEMPORADA 4

La cantante se pone por primera vez en la piel de un personaje de dibujos animados imitando a la memorable femme fatale de la película ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’. En la décima gala de la cuarta temporada de 'Tu cara me suena', Ruth Lorenzo desfila por una pasarela en la que debe que seducir a los hombres del jurado con su voz y con su cuerpo. La concursante logra evocar la mítica escena de la película en la que Jessica Rabbit canta “Why don’t you do right?” ante un público masculino enloquecido.