TU CARA ME SUENA - GALA 5

Esta semana, José Manuel Soto se ha pasado al inglés y ha tenido que imitar a uno de los cantantes más emblemáticos del Reino Unido, Sir Elton John. Vestido como si de Mozart se tratara, Soto se ha sentado al piano para cantar la mítica "Candle in the wind", aunque la pronunciación no ha sido del todo perfecto, el concursante de Tu cara me suena lo ha intentado.