Falete se convierte en OBK para cantar 'Historias de amor'

TU CARA ME SUENA - GALA 4 - TEMPORADA 4

Falete se traslada a comienzos de los años 90 para meterse en la piel del grupo OBK y cantar 'Historias de amor' en la cuarta gala de Tu cara me suena. Àngel Llàcer culpa al pulsador de las imitaciones que le da a Falete porque no se divierte a la hora de interpretar las actuaciones, aunque Lolita y Carlos Latre aseguran que lo ha hecho muy bien aunque no le pegue mucho el look de OBK.