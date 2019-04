Falete canta 'Me muero' como Natalia Jiménez de La Quinta Estación

TU CARA ME SUENA – GALA 14 – TEMPORADA 4

Falete se convierte en Natalia Jiménez para cantar 'Me muero' de La Quinta Estación en 'Tu cara me suena'. Shaila Dúrcal cuenta la anécdota sobre la época en la que estudio con la cantante de La Quinta Estación, Shaila le dice a Falete que le ha faltado la voz engolada de Natalia Jiménez. Àngel Llàcer asegura que no se ha parecido en nada a la cantante, que ha sido una interpretación de Falete.