TU CARA ME SUENA - GALA 7 - TEMPORADA 4

Una semana más, Edu Soto nos ha transportado al pasado gracias a su imitación de Los Bravos en ‘Tu cara me suena’. Ya ganó la gala de la semana pasada. ¿Será su segunda victoria consecutiva? Así se ha metido en la piel de Mike Kennedy y así ha cantado la canción ‘Black is black’.