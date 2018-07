Edu Soto protagoniza el momento romántico de la noche y canta 'Unchained melody'

TU CARA ME SUENA – GALA 16 – TEMPORADA 4

El concursante defiende su paso a la final interpretando el tema más conocido de la banda sonora de la película 'Ghost'. Edu Soto imita a The righteous brothers en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena'. El actor canta rodeado por un aro de bombillas que convierten el escenario en un espacio íntimo en el que conectar con el público.