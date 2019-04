Edu Soto imita a Camilo Sesto y canta ‘Algo de mí’

TU CARA ME SUENA - GALA 2 - TEMPORADA 4

Edu Soto se traslada a 1972 en la segunda gala de 'Tu cara me suena' para convertirse en Camilo Sesto, uno de los cantantes más laureados en los años 70 por el público femenino. Edu Soto canta ‘Algo de mí’, una canción con las que saca toda la fuerza de dentro para convertirla en voz sobre el escenario. El público junto a Carlos Latre y Àngel Llàcer finalizan de pie aplaudiendo la actuación de Edu Soto.