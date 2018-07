Daniel Diges comenzó su carrera en el teatro, en la compañía Teatro Escuela Libre de Alcalá de Henares (TELA). Ha trabajado en diferentes series infantiles como el 'Club Megatrix' (1995), de donde pasó a la serie adolescente Nada es para siempre (Antena 3) en la cual interpretó al joven Gato, íntimo amigo del también actor adolescente Carlos Castel.

Ha aparecido en conocidas series de la pequeña pantalla como Ana y los siete, Hospital Central o Aquí no hay quien viva , así como en el programa Max Clan (2003-2004), en el que interpretaba el papel de Max, el líder de una tribu urbana.

En 2005 pasó a la serie Agitación + IVA y más tarde al teatro (2006) en donde ha actuado en la obra En tu fiesta me colé y en Hoy no me puedo levantar interpretando a Mario. En 2007 participó en el musical de Queen We will rock you interpretando a Galileo.

En 2008 protagonizó el musical 'High School Musical' interpretando a Troy. En 2009 y principios de 2010 interpreta el personaje de Sky en 'Mamma Mia!' Desde noviembre de 2010, Diges protagoniza la nueva versión del musical 'Los Miserables' en Madrid. En el 2011 crea y produce junto a David Ordinas, Ignasi Vidal, Pablo Puyol y Zenon Recalde el espectáculo "Poker de voces". Dicho espectáculo es interpretado en el Teatro Calderón y Lope de Vega de Madrid con aforo completo. Actualmente se interpreta en el Teatro Rialto Movistar de Madrid.