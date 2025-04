¡De Tu cara me suena a la Feria de Abril! Bertín Osborne se mete en la piel de Omar Montes para hacernos bailar con 'La sevillana'

Aunque él mismo ha reconocido que fue tentado a participar en la pasada edición, no ha sido hasta este momento que Bertín Osborne se ha convertido en concursante oficial de Tu cara me suena. El reto de Bertín Osborne para esconder su voz en Tu cara me suena 12: “Si no fuera cantante, sería más fácil”

El cantante y presentador ha tenido que cambiar de registro para su primer reto en Tu cara me suena 12. Bertín Osborne nos ha trasladado hasta la conocida Feria de Abril al meterse en la piel de Omar Montes, que rompió todos los récords con la canción que sacó en 2024.

El jurado se ha quedado de piedra al verlo caracterizado como el conocido cantante y, más todavía, cuando ha comenzado a cantar. Àngel y Flo no podían borrar la sonrisa de sus caras al mirar con admiración el gran cambio que había pegado el concursante en su primer reto.

La primera gala de Tu cara me suena 12 no baja el nivel y deja claro que nos esperan grandes números esta temporada. ¡Que se preparen los espectadores que los nueve concursantes vienen con ganas de darlo todo!