La canción con la que Juanra Bonet provoca un ataque de risa a David Bustamante

Las risas están garantizada en Tu cara me suena 11 gracias a Juanra Bonet. Tras visitar el programa como invitado, ha dado el paso de convertirse en concursante: "Era algo deseado". Sin embargo, cree que el momento apropiado era esta edición al poder coincidir con David Bustamante. ¡Son una pareja explosiva!

Quizá haya nombrado al cantante porque estaba al lado haciéndose la sesión de fotos oficial. Lo cierto que es las bromas se han sucedido una tras otra: "Es que siempre he sido fan de sus canciones, la de Ave María".

David no ha podido contener la risa, y ha llegado incluso hasta las lágrimas cuando Juanra ha cantado el éxito que le gustaría imitar en una gala: Return to innocence, del grupo Enigma. Ha tenido que intentarlo varias veces hasta que le ha salido porque las carcajadas le impedían empezar. ¡Qué momentazo!

En el otro extremo, el cantante que espera que no le toque es... Bustamante. "Tiene una tesitura muy difícil, una energía que yo no tengo, una juventud que no tengo, una musculatura que no tengo, un diafragma que no tengo, unos pectorales que no tengo, unos brazos que ni soñaría jamás tener, una dentadura que parece un piano sin teclas negras", le describe.

Respecto a sus puntos fuerte, Juanra cree que es el hecho de saber que no es favorito. "He venido a que me disparen los 4", comenta, ofreciéndose a proteger así a sus compañeros. ¡No te pierdas su hilarante presentación en el vídeo!