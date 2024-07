Así ha vivido David Bustamante su paso por Tu cara me suena 11: "Cambiaría los enfados y me quedaría con las risas"

Uno de los grandes regalos de Tu cara me suena 11 ha sido contar con David Bustamante y que el cantante se haya prestado a jugar al máximo, a divertirse y hasta a sorprenderse. Él mismo lo demuestra al hacer balance de su paso por el programa, asegurando que lo que más le ha llamado la atención ha sido la caracterización: "Cada vez que me miraba en el espejo, asustarme, no reconocerme".

"Ha sido un viaje espectacular, ha sido algo realmente mágico", afirma el cantante sobre lo vivido, que también destaca lo mucho que ha aprendido "técnicamente, vocalmente" para no hacerse daño imitando a otro tipo de colores de voz. "Eso me sirve luego para mí", reconoce. Por eso, valora que "Tu cara me suena ha sido, aparte de divertido, una gran escuela".

Muy sincero, como siempre, Bustamante confiesa que hay una cosa que cambiaría si volviera a la primera gala: "Los enfados, cada uno tiene sus egos y su rabia, y quiere que le salgan las cosas bien o que se las juzguen de la manera que él por dentro piensa que deberían". Por eso, eliminaría "esos malos ratos que uno pasa, que son estúpidos y no llevan a ningún lado". En cambio, se quedaría con las risas: "Que han sido muchas y muy buenas".

El artista cántabro resume su paso por el programa como "un reencuentro" con su familia, en referencia a la productora que también le vio nacer artísticamente con Operación Triunfo. Y destaca que ha ganado "muchísimos amigos". "Creo que Tu cara me suena es familia", asegura.