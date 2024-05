El agradecimiento de Julia Medina al equipo de bailarines de Tu cara me suena 11: "Me lo puso muy fácil"

Por segunda vez, Julia Medina se ha convertido en campeona de Tu cara me suena 11.La cantante ha logrado la victoria gracias a la impecable imitación que ha hecho de Ana Mena, tanto en lo vocal como en la coreografía. No era nada recrear todo lo que la artista original hace en esta actuación de 'Madrid city', una canción que es un auténtico éxito.

"No me lo esperaba", confiesa Julia, que se enfrentaba a un reto con "mucho baile, todo el rato con los bailarines, mucha escenografía...". "Sentía que igual no controlaba la situación", reconoce. Sin embargo, la concursante se creció en el plató y demostró que es una auténtica diva.

Con mucha humildad, atribuye parte del mérito a quienes compartieron el número con ella: "Toda la crew de baile me lo puso muy fácil". ¡Descubre su reacción al completo en el vídeo!