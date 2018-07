Samuel y María del Monte ganan la décima gala de Tu cara me suena Mini

La semifinal de Tu cara me suena Mini ha sido un programa de muchas emociones, además hemos disfrutado de grandísimas imitaciones como la de Ana Torroja Y Aleks Syntek de Llum Barrera y Unax o José Luis y Daniel Diges que han imitado al mexicano Vicente Fernández.

Santiago Segura y Julia han imitado a Sergio y Estíbaliz, Carla y Roko nos han sorprendido con Sophia Loren y hemos bailado con Nayra y Anna Simon haciendo de Avril Lavigne.

Abril y Xuso Jones se han metido en la piel de Meghan Trainor, Samuel y María han sido Jennifer López y Marc Anthony y Fran y Miki Nadal han imitado a Elvis Presley.

Esta décima gala la han ganado muy justamente Samuel y María del Monte con su imitación de Marc Anthony y Jennifer López.

Pero esta noche era especial porque se ha decidido quién pasa a la gran final de Tu cara me suena Mini. Las afortunadas han sido las cuatro concursantes del programa, Abril, Nayra, Julia y Carla. ¡Enhorabuena! El próximo jueves no te pierdas la final de Tu cara me suena Mini.

¡Vuelve a ver todas las actuaciones de la semifinal de Tu cara me suena Mini!