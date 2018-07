Descubre las actuaciones de la séptima gala de Tu cara me suena Mini

TU CARA ME SUENA MINI | EL PULSADOR PARA GALA 7

La séptima gala de Tu cara me suena promete ser tan buena como la sexta o incluso mejor, nuestros concursantes tendrán grandes retos por delante. Nayra y Anna Simon serán Rocío Dúrcal, José Luis y Daniel Diges serán la próxima semana Earth, Wind & Fire y Abril y Xuso imitarán a Bono & Mary J. Blige. Unax y Llum serán la próxima semana Radio Futura, Julia y Santiago harán de Marta Sánchez y Fran y Miki se convertirán en Oliver y Benji. Carla y Roko tendrán que imitar a Duffy y Samuel y María del Monte serán Mari Trini y Los Panchos. No te pierdas el próximo jueves un nuevo programa de Tu cara me suena Mini.