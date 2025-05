Vicky confiesa su peor momento en Traitors: "Lo pasé fatal en la muerte de Sisi, tengo un hijo de su edad"

Vicky se convirtió en la tercera jugadora desterrada en Traitors. ¿La echaron en la mesa redonda o se inmoló fruto del remordimiento? La jugadora alicantina habla alto y claro de este episodio a punto de abandonar el Monasterio de Piedra. "Empecé siendo muy calculadora, muy fría, analizando absolutamente todo, y luego las emociones me llenaron por dentro", reconoce.

Vicky explica qué es lo que le hizo cambiar: "Conocía a gente que me pareció verdad y yo no fui capaz de matar a ciertas personas". De hecho, confiesa el momento en el que peor lo pasó: "Lo pasé fatal en la muerte de Sisi, tengo un hijo de su edad". Recuerda como terrible el ruego que le hizo el gallego: "Por favor, no me mates". Sin embargo, le votó y eso fue decisivo para su destierro. Asegura que ahí es cuando empezó su debacle.

"¿Hasta qué punto mi persona quiere ser así de fría para llegar al final? No lo hice, tiré más por la Vicky real que por la jugadora", afirma. Por eso, cree que su epitafio debe decir: "Me fui con las botas puestas", y tiene un significado profundo que explica en esta entrevista.

Además, al recordar la mesa redonda, se sincera: "Se me fue la pinza totalmente, llegué hasta a insultar a gente y les pido perdón porque fue fruto de la frustración, de la emoción y de la provocación". Y dice sin dudarlo: "Yo quería que me echaran en ese momento".

De la experiencia, asegura que se lleva "a caso todos", tras empezar nombrando a Lía, pero apostilla: "También hay gente que no me la llevo". Y, si volviera a jugar, se daría este consejo: "Acuérdate que es un juego, que no es la vida real, y que hay que ser frío y calculador".