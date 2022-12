Eva y Seven vencen a Laura y Alejandro en la batalla más tensa del programa

GUERRA DE PAREJAS | GALA 1 – TOP DANCE

Eva y Seven se baten en duelo con Laura y Alejandro en la guerra de parejas de la primera gala en directo de ‘Top Dance’. Los concursantes bailan ‘How Deep is your love’, de Calvin Harris, y nos hacen disfrutar a todos con su gran coreografía. Los ganadores del reto terminan siendo Eva y Seven.