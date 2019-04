Sergio se queda a las puertas y rompe a llorar en su salida de ‘Top Chef’

TRISTE DESPEDIDA

Sergio se ha quedado a las puertas de llegar a la semifinal de Top Chef y el cocinero se ha emocionado y nos ha emocionado a todos con su salida del programa. “Me hubiese gustado llegar a la final, me voy muy orgulloso con el trabajo y la cocina que he hecho” ha afirmado “Me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho y me voy mucho más fuerte. Acaba una batalla y empieza otra”. Sus compañeros al enterarse de la noticia han llorado mientras se despedían de él ya que para ellos era más un amigo que un contrincante. Te vamos a echar de menos, Sergio.