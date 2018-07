Richard: “Mi madre cocina igual que yo monto en globo”

PRUEBA GRUPAL | PROGRAMA 10

Las madres de los concursantes se han enterado de que deberán cocinar junto a sus hijos en Asturias y no a todas les ha parecido la mejor opción. Los concursantes, un poco asustados, tendrán que rezar para que sus madres lo hagan lo mejor posible a pesar de no ser la cocina su fuerte. Richard, al igual que Montoro, reconocían que sus madres no cocinaban del todo bien.