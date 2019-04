Fran: "Volvería a presentarme a Top Chef al año que viene"

Fran recuerda con una sonrisa su paso por las cocinas de Top Chef.

"Todo el programa fue muy positivo, ya que he podido repescarme. Me ha encantado el entrar en el concurso, porque me ha aportado un montón de cosas. Repetiría al año que viene".

Dice que no tiene nada que ver cuando sales y vuelves a entrar, que cuando estás desde el principio sin parar. "Volvería a hacer mi plato, mis lentejas, aunque el de Marc tenía más elaboraciones. Creo que es el mejor plato que he hecho en Top Chef y lo repetiría sin ninguna duda", dice Fran.