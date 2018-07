La noche del #caraacaratopchef

LA NOCHE EN TWITTER

Todo lo que empieza tiene un final, y resulta que la tercera temporada de Top Chef también. ¡VAYA POR DIOS! Un último programa para decidir nuestro voto en unas elecciones en las que nos jugábamos mucho. España vs. Europa. La sofisticación vs. Lo bruto. Los elfos vs. Los enanos. Al final, como en los tiempos pre Eurocopa 2008, Alemania ganó en nuestro estadio y se llevó el título de manera muy merecida. MARCEL ÜBER ALLES. Una noche intensísima en la que nos lo pasamos así de bien.