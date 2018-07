Bárbara nos regala una receta con anguila

Rosita_ : Bárbara me encanta el dulce pero lo dosifico porque engorda... ¿Hay alguna manera de quitarle 'peso' a los postres?

Rosita, siento decirte que lo mejor según mi amiga Alejandra Medina dietista es comerte media ración y rebajar la cantidad de azúcar que se utilice en la receta.



Antonio: Hola Bárbara ¿Qué te pareció el disgusto de Susi en la expulsión de Marta?. Contigo también lloraron los jueces en la despedida. ¿Qué relación se crea con ellos durante el concurso?

Hola Antonio,Susi es muy sensible, su cocina es muy delicada y muy cuidada, Marta es muy sensible también , ya lo hemos visto durante el concurso, supongo que verla así de emocionada a Marta contando su plato y describiendo la relación con su abuelo, la emocionó mucho ..a mi también se me saltaban las lágrimas en casa. Durante el rodaje no nos relacionamos mucho con el jurado para no crear lazos que puedan influir en decisiones, pero somos personas y Susi se emocionó como hicimos muchos en casa.



Cristina: ¡Madre mía Anguila! ¿realmente está buena? tú que hubieses hecho en la úlitma oportunidad? la has cocinado alguna vez?

Hola Cristina, pues te diré que la Anguila es muy típica en la Albufera de Valencia, es muy conocido el all y pebre de Anguila, a mi me encanta, también la cocino muchas veces en platos japoneses como te explico en la receta de abajo y suelo ponerla en cursos que doy , me hubiera venido bien en una prueba de eliminación.

Anguila (sea ell) con Tsume sweet salsa.

La preparo según el Gran Nobu, al que admiro.

2 anguilas medianas

*Tsume sweet salsa:

Paso 1:

2 l de agua

125 g de azúcar

65ml salsa de soja

50 ml Sake

Paso 2:

65 gr de azúcar

75 ml salsa soja

Primero limpio la Anguila quitándole la piel y la espina central.

Preparo el paso 1 poniéndolo a cocer, cuando empieza a hervir, bajo al mínimo el fuego y sumerjo la Anguila y la dejo 30 min tapada, muy importante que sea una cocción suave. Despues la saco , ya esta lista para servir. Lo que hago es colar el jugo de coccion y añado el paso 2 y lo reduzco hasta que se forma un jarabe que es con el que pinto la anguila a la hora de servirla con arroz de sushi.



peibol11_ : ¿Has seguido alguna de las ediciones de Top Chef internacionales?. ¿te animarías a presentarte a una en el extranjero? Besos

Hola peibol11, te diré que soy adicta al Top Chef Francés, me encanta.. cuando me presenté al casting me vi toda la ediciones que pude, pero lo de presentarme... con haber vivido la experiencia una vez, ya me vale, se pasan muchos nervios, aunque no se puede decir de esta agua no beberé.!