Bárbara: "David cada programa me gusta más, me parece muy completo"

Raúl G: ¿Qué hubiese hecho Bárbara en la prueba del queso? Nos pasas alguna receta?

Hola Raúl G , la verdad es que Chicote nos lo planteo, que hubiéramos hecho? a mi me pillo un poco fuera de juego, como dijo David, es un producto que me resulta difícil como ingrediente Principal, y eso que me encanta el queso!

Así que te voy a decir una receta sencillísima y rica de queso, una de las que va a salir en mi libro próximamente, y ten en cuenta que no lo haría para la prueba , es demasiado simple, pero si la haces, verás que bueno esta.

CREMET TOURRAINE

Ingredientes:

2 terrinas de queso fresco de 500gr

400 gr nata para montar

100 gr azúcar glasé

Culis de frambuesas rojas:

250 gr frambuesas

40 gr azúcar glasé

El zumo de medio limón

Hojas de menta y flores para decorar

Elaboración:

Montar la nata con el azúcar glasé e incorporar el queso fresco, colocar en moldesforrados con una gasa (esterilizada) dando forma de paquetito y reposar en el frigorífico 24 horas.Servir acompañado con culis de frutas rojas: triturar las frambuesas con el zumo delimón y el azúcar disuelta en un poco de agua fría. Decorar con menta y flores.

Mentol x5: ¿Qué te pareció el trampantojo de Begoña? El tuyo fue bien recibido por el jurado. ¿tienes alguno especial que hayas hecho recientemente

Hola Mentolx5, pues el trampantojo de Begoña estuvo muy bien, pero personalmente el más divertido de la noche, fue el de David! Me encantó, su idea y presentación, David cada programa me gusta más, me parece muy completo!

Y yo, el ultimo que hice, era para un curso de niños, simulaba unos noodles con tallarines que eran de verduras y atún que parecía pollo teriyaky. Para que los niños tomen más pescado y verduras!Y la verdad que les divirtió y se lo comieron encantados!

Carmecita: Hola Bárbara. ¿Qué sentimientos corren por el cuerpo en la prueba de la última oportunidad?

Carmencita , yo pase muchas pruebas y si te soy sincera, para mi, son en las que trabajaba más a gusto, ahora me siento orgullosa de haber pasado tantas, cuando veo a concursantes como Marta que no han pisado aún la cocina, para la última oportunidad, es gracioso, porque durante las grabaciones mientras eres concursante, no quieres estar; ella estará ahora feliz, pero el cocinar para la última oportunidad te hace familiarizarte con la cocina y practicar a ir contrarreloj y se aprende mucho, con las ponencias de los grandes que vienen de visita , se alucina , y siempre fueron súper cariñosos y didácticos. Yo tuve la suerte de tener a David de Jorge, a Arguiñano, Diego Guerrero, Ricard Camarena, Abraham García...y más... Imagínate cuanto aporta a una profesional una ponencia magistral de estos Grandes.Por el cuerpo te recorren nervios, miedos y muchas ganas de demostrar quien eres y que tu puedes!

Bravita: ¿Crees que el salir del programa antes tiene un efecto negativo en los chefs y desprestigia de algún modo su categoría?

Bravita, de ningún modo, no debería ser así, el concursante tiene la suerte de ser seleccionado, entre muchísimos candidatos, todos tienen un entorno profesional asentado.

En el ámbito profesional, no se dan esas dudas, además creo que el programa refleja muy claro que es un Concurso , todos sabemos que se puede tener un mal día, que es un fallo el que hace que te eliminen y se trabajan en unas condiciones que son extremas por muchas cosas, como el tiempo...

Pero también creo que hay que valorar el ranking, porque esto es un concurso, TOP CHEF y el primero es EL GANADOR y así hasta el último.