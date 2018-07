Bárbara Amorós: "En el primer programa me sentí identificada con Rebeca"

Pregunta de belaisabel91:

Hola guapísima. ¿Qué opinas de la actitud de Carlos con alguno de sus compañeros, más concretamente con Irina? Besos, guapísima.

Hola Isabel pues decirte que no me gusta el comportamiento despreciativo hacia nadie,; pero Carlos se describe con un carácter antisocial . No se puede obviar que es un concursante muy atractivo a nivel culinario y con una fuerte personalidad! Espero que consiga relajarse un poco, y mejore como persona , eso le hará más grande.

Pregunta de martuki:

Hay varios concursantes de Valencia, tu tierra. ¿Conocías ya de antes a algunos de los cocineros o has oído hablar algo de ellos? Como en el mundillo os conocéis todos... ¡Besos!

Pues había coincidido con Víctor del Samsha, hablan muy bien, de su Restaurante. Es amigo de Begoña Top Chef y creo que al Casting de Top Chef 1 fueron juntos! Me parece un gran concursante. Le deseo suerte! Carlos me suena como si le hubiera conocido... creía haberlo visto en algún Madrid Fusión de oyente...pero no se nada de el.

Pregunta de fandeposter:

¿Cómo ves el grupito de este año? ¿Crees que habrá buen rollo entre ellos?

Pues espero que sí, no creo que conociendo lo pasado, se tenga ganas de dar esa imagen. ¡Es un programa de cocina! Y me huele que va a ser apasionante! Mucho nivel. Me encantó el primer programa!

Pregunta de lucia150:

Hola Bárbara, me encantabas el año pasado. ¿Se te hace raro ver Top Chef como una espectadora más? ¿Lo echas de menos? Un saludo!

Muchas gracias LucíaPues la verdad que se vive con mucha emoción y te fijas en los detalles ....como tiemblan ...y te sientes identificada con los nervios que se pasan. Sabes con las dificultades con las que se encuentran, y premias más su esfuerzo.Y cuando hacen una prueba que te gusta , como la de el Carpaccio de Corvina , te entran ganas de estar allí compitiendo...

Pregunta de magoxulín:

¿Te has identificado con alguno de los nuevos aspirantes en su forma de cocinar o de actuar?

Pues a lo mejor , en lo de estar muy nerviosa , no atender bien y trabajar por debajo de tu nivel ...me he sentido más identificada en este primer programa con Rebeca.