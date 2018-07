Bárbara Amorós: "El jurado de Top Chef es totalmente imparcial"

cocinillas89: La prueba de la semana pasada iba de preparar cordero. ¿Nos recomiendas alguna buena receta de cordero?

Hola cocinillas89, Pues recuerdo una vez que prépare una receta que gusto mucho, hice en dos texturas, un rollito de costillar deshuesado relleno confitado en aceite aromático de hierbas y la piel frita crujiente con una salsa de hongos. También en el casting yo prépare un lomito del costillar con una costra de rucula, dátiles, Parmesano...con un puré de tupinanbo y salsa de cacahuetes thai, estaba muy rico y me seleccionaron así que creo que esa prueba la hubiera superado con éxito.

"Fran me gusta mucho como cocinero"

veronika_freskita: ¿Cómo crees que afectará el regreso de Fran a sus compañeros? ¿Quién lo llevará peor?

Hola, veronika, pues no se, en el programa se ve que se quejan mucho, yo es que soy fan absoluta de TopChef y el Reality tiene repesca, así que suponía que habría, a mi me parece que dar una segunda oportunidad al que se la gane esta bien! Ce la vie , que se dice! Y a mi Fran, personalmente, me gusta mucho como cocinero, así que estoy encantada de volver a verle trabajar y crear platos.

postureo_atres: ¡Hola Bárbara! El jurado nunca ha elogiado demasiado a Marc y a Peña, pero sin embargo ahí siguen. ¿Por qué crees que han llegado tan lejos y crees que pueden ganar? ¡Un saludo!

Hola, postureo_atres, mira siempre digo que Top Chef es imprevisible, todos tienen un curriculum lleno de éxitos y todo depende de las pruebas, Marc tiene una cocina con técnica y Peña es mas cocina clásica, cualquiera puede llegar a la final. Les deseo mucha suerte a los 5 finalistas. Cualquiera puede proclamarse ganador!

josefina150: A Chicote parece gustarle mucho Fran... ¿Crees que el jurado tiene ya unos favoritos?

El jurado es imparcial, sus decisiones las toman en base a las premisas de las pruebas. Fran a hecho platos muy buenos y ha destacado en muchas pruebas, pero como ves, fue expulsado. Él viene de Coque, el Restaurante de Mario Sandoval, muy querido en la profesión, pero eso no influye cuando hay que tomar decisiones.

Gracias por vuestras preguntas y un saludo