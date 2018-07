Bárbara Amorós: "A estas alturas del programa, David es mi favorito"

Rebecaesasin: ¿Qué hubieras cocinado en la prueba del atún? ¿Un abrazo!

Hola rebecaesasin, pues cuando vi el programa me sentí identificada con la receta de David, un guiso clásico con vino, creo que hubiera ido en esa línea.

carmiux: Parece que esta semana las pruebas van sobre madres, ¿cómo recuerdas la prueba junto a tu madre el año pasado?

Hola carmiux, fue muy emotivo el reencuentro, estaba en un punto de debilidad sentimental muy acusado, y me derrumbe en la furgoneta, donde nos reencontramos, pero una alegría pasar un rato con ella, la vi poco y le di varios disgustos, porque pensé qué se sentiría mal por haberme votado, cuando a mi, la verdad es que no me afecto. Fue el programa en el que salí expulsada, pero como tenía la mano fatal por la quemadura y ya quedaba un grupo muy cerrado de concursantes..yo me fui muy orgullosa de hasta donde había llegado y feliz a descansar del estrés que es muy heavy.

Andrius91: ¿Qué recuerdo tienes de Ángel León en lo personal, aparte de ser un enorme cocinero?

Un saludo!Hola Andrius91, Angel León es un Chef al que admiro muchísimo como profesional, tiene unos ojos preciosos y yo siempre decía que cuando me lo cruzaba me alegraba el día..no nos relacionamos mucho en las grabaciones , como os hemos contado siempre, no quieren en la organización que se creen lazos... pero te diré que después de acabar el programa, me puso una dedicatoria en un libro suyo Chef Del Mar que le lleve para que me firmara, que estoy por enmarcarlo, me dice cosas preciosas y se lo agradezco de corazón! Es divertido, y buena gente y yo lo admiro más que antes de conocerlo, que ya lo tenía en un pedestal.

postureoatres: Gracias por contestar mi pregunta de la semana pasada! ¿Podrías dar un punto positivo y un punto negativo de los cinco concursante que quedan? Gracias y un saludo!Hola postureoatres, gracias a ti, por mandar tus preguntas, mira, me pones en un compromiso, no soy persona de dar puntos negativos a nadie, pero te diré, que a estas alturas del programa, David es mi favorito, me gustan sus ideas, su forma de trabajar y su honestidad, es con el que más identificada me veo como cocinera y persona.